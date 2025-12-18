きょうは、北陸から北の日本海側で雲が広がり、雨や雪の降る所がありますが、次第に止んでいくでしょう。一方、関東など太平洋側は晴れて空気の乾燥が進みます。東京では5日ぶりに乾燥注意報が発表されています。火が燃え広がりやすい気象状況のため、火の元にご注意ください。＜きょう18日（木）の各地の予想最高気温＞札幌： 0℃釧路：-1℃青森： 3℃盛岡： 3℃仙台： 8℃新潟： 8℃長野