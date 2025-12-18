熊本市議会は、18歳までの子どもに2万円を給付するなどの経済対策を盛り込んだ総額 約150億円の一般会計補正予算案などを可決し閉会しました。 【写真を見る】18歳以下に「2万円」給付へ 150億円の補正予算案が可決プレミアム商品券や大雨被害の減免措置も熊本市議会 可決された一般会計補正予算には、今年8月の大雨で浸水被害を受けた車などへの減免措置にかかわる経費や、店舗や住宅への浸水を防ぐための止水板を購入した