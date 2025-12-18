いわゆる「年収の壁」をめぐり、国民民主党が178万円までの引き上げを求める中、自民党との協議が大詰めを迎えています。中継です。与党は19日、来年度の税の方針「税制大綱」をとりまとめる方針で、それまでに「年収の壁」の問題も決着させたい考えです。18日も朝から、自民党の小野寺税調会長と国民民主党の古川税調会長が、お互いの部屋を行き来しながら断続的に協議を行っています。協議の焦点は主に2つです。1つ目は「引き上