木原稔官房長官は18日の記者会見で、フィンランドでミスコンテスト優勝者の女性や連立与党議員が指で目尻を上げる「つり目」ポーズを取り、アジア人への人種差別だと非難された問題を巡り、同国政府に対し憂慮と適切な対応への期待を伝えたと明らかにした。在フィンランド日本大使館を通じて伝達した。木原氏は「引き続きフィンランド政府と緊密に意思疎通を図っていく考えだ」と語った。