安倍元首相の銃撃事件で殺人の罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判が18日に結審します。検察側が山上被告にどのような求刑をするかが注目されます。山上徹也被告（45）は3年前、奈良市で選挙演説中だった安倍晋三元首相を手製の銃で殺害した罪などに問われています。15回目となる18日の裁判は午後1時過ぎに開廷し、結審します。裁判では、旧統一教会に影響を受けた山上被告の生い立ちや、犯行の動機が量刑にどこまで反映