トイズスピリッツは、カプセルトイ「ANNA SUI コスメマスコットコレクション」を12月下旬頃よりカプセルトイの筐体にて順次販売を開始する。価格は500円、全5種。同商品は、ニューヨークのファッションブランド「ANNA SUI」の大人気コスメを超リアルなミニチュアサイズで仕上げたカプセルトイ。カプセルトイとしては初登場とのこと。ラインナップは「リングルージュ」「シルキーアイカラー」「ネイルカラー」「ティントルージュ」