「築地銀だこ」を展開する株式会社ホットランドホールディングスは、2026年1月1日元旦 (一部店舗では先行販売開始) から、「ぜったいお得な!! 福袋」を数量限定で発売する。販売は、全国の「築地銀だこ」店舗及び近隣特設会場（一部店舗を除く）にて。※施設・店舗により発売開始日・商品（種類）・販売方法等は異なる、文中価格は全て税込表記福袋は3種類福袋は、1,200円／3,600円／6,000円の3種類を発売。「たこ焼1舟引換券（8個