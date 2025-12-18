【モデルプレス＝2025/12/18】人気インフルエンサー・JULIA（28）が12月16日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を発表した。【写真】妊娠発表の28歳美女、ふっくらお腹でイケメン夫と密着◆JULIA、第1子妊娠を報告JULIAは「私たちの元へ新しい命がやってきてくれました」と第1子妊娠を報告。「こうへいさんと一緒に心の準備を整えながらこの子に会える日を楽しみにしています」「春頃の出産までの間、穏やかに見守っていただける