【モデルプレス＝2025/12/18】お笑いタレントの横澤夏子が12月17日、自身のInstagramを更新。長女との帰り道の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】35歳芸人「眉毛がそっくり」5歳長女の姿公開◆横澤夏子、長女の写真を公開横澤は「保育園でピカチュウのお面作ってきた長女」とつづり、保育園帰りのワンシーンを投稿。「夕方5時の帰り道はもう真っ暗で、開いてる穴から見える黒目がとても怖い」と添えて、暗がりの中で自作の