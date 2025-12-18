SHINeeのミンホが、メンバーであるジョンヒョンさんの8周忌を迎え、静かに思いを寄せた。【写真】ジョンヒョンさん、8周忌…今なお輝く“5人”の絆12月18日、ミンホは自身のSNSに「いつも兄さんを愛している」という言葉を添え、ジョンヒョンさんの写真を投稿した。あわせて、ジョンヒョンさんの楽曲『Our Season』をBGMに選び、故人を偲んだ。SHINeeの公式アカウントも同日、ジョンヒョンさんの写真とともに「いつもあなたを愛し