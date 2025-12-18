ビデオ会議サービス大手のZoomは、AI機能の「Zoom AI」が世界的に難度の高いAIベンチマークのひとつである「Humanity's Last Exam(HLE)」において、48.1％という最先端クラスのスコアを達成したと公式ブログで発表しました。しかし、専門家からは「複数のAIをつなぎ合わせて、顧客に直接的な価値をもたらさない形でベンチマークを改善しただけ」など批判を受けています。Zoom AI、Humanity’s Last Exam（HLE）ベンチマークで新た