今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が１８日、都内で２４年から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」就任会見に出席。来年１月からのＣＢＯ就任に向けて「この若い球団で僕自身が新しい挑戦をすることで、日本野球界の発展につながっていくのではないかなという思いもありました。いままでの２軍の経験と大学院で学んだことを生かしながらですね、貢献していき