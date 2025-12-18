浜名湖うなぎ生産者とうなぎを愛する学生たちで結成された「うなぎの街」プロジェクトがその集大成として「うなぎの街フェスティバル」を開催しました。このプロジェクトは、地元名産のうなぎと触れ合う機会を学生達に提供し、産学連携で地域活性化を図ろうと、活動しているものです。浜松学院大学で行われた「うなぎの街フェスティバル」ではうなぎ料理コンテストやうなぎクイズラリーに子どもが楽しめるうなぎのタッチプ&#