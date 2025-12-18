高知県宿毛市で約4万球のイルミネーションが点灯され、訪れた人たちを楽しませています。宿毛市の宿毛まちのえき林邸では、町を盛り上げようと宿毛商工会議所青年部が中心となり、冬の風物詩として毎年イルミネーションが行われています。2025年は11月15日から点灯し、約4万球のLEDが飾られています。真っ赤に染まったモミジなど植物が幻想的に彩られ、地域の人たちの心を癒しています。■近所の住民「今年も綺麗。い