18日未明、浜松市中央区で歩行者の男性が大型トラックにはねられる事故がありました。男性は現場で死亡が確認されていて、警察が身元の確認を進めるとともに当時の状況を調べています。警察によりますときょう午前1時半ごろ浜松市中央区原島町の県道で北から南に走って来た大型トラックに歩行者の男性がはねられる事故がありましたこの事故で、男性は頭などを強く打ち、事故現場で死亡が確認されたということです。現場は片側一車