来店客が増える年末年始を前に松本市の商業施設では消防による特別検査が行われました。消防の担当者「消火器の圧力が確保できているか確認している」特別検査が行われたのは松本市にあるイオンモール松本です。松本広域消防局の消防署員などが館内の消火器や防火扉といった消防設備のほか、避難経路が確保されているか確認しました。イオンモール松本では年2回の防災訓練のほか、毎月、消防設備の点検を行っているこ