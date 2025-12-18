高知市の和の森わんぱーくこうちでは、2026年の干支「午」にちなんだ企画展が行われています。高知市の和の森わんぱーくこうちアニマルランドで12月18日から始まったのは、2026年の干支「午」にちなんだ企画展「午年どうぶつ大集合」です。この企画展では、ウマやロバなどウマ科の動物の特徴を写真やパネルで詳しく紹介しているほか、サバンナシマウマやヤマシマウマなど主に3種類いるシマウマが、種類によってしま模