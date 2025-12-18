18日午前、浜松市中央区で、木造2階建ての住宅が全焼する火事がありました。12時現在でこの家の住人と連絡が取れていないということで警察と消防で確認を急いでいます。消防によりますと、きょう午前9時20分ごろ、浜松市中央区細島町で、「2階建て住宅で黒煙が上がっている」などと、近隣住民から119番通報がありました。消防車など12台が出動し消防ヘリや消防団も消火活動を行っていて火はおよそ1時間後に、ほぼ消し止められたと