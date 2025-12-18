独自の強みを保ちつつ、よりSUVらしいイメージにスズキのコンパクトSUV『クロスビー』（XBEE）が2017年のデビュー以来、初のビッグマイナーチェンジを受けた。スズキのSUVというと、どうしてもジムニー（シエラやノマドを含む）に目が行きがちだが、よりクロスオーバー的なポジションのクロスビーも侮れない存在として注目されてきた。【画像】脱ハスラーの兄貴分！スズキ・クロスビーがビッグマイナーチェンジ全35枚ワゴンとSUV