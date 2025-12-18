¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ì¥Á¥¹¥Ñ¡Ù¤Î1Æü¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¡£1Æü¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¤«¤ë⋯¡ªº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈ¯É½¤·¤¿¼ãÄÐÀé²Æ¾¦ÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¯¡£¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÂ³¤±¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£Î¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÏËè½µÍè¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á