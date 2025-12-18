佐久区検（長野）は18日、車で物損事故を起こしたのにすぐに報告せず、代行業者が運転したとうその説明をしたとして、道交法違反（事故不申告）と軽犯罪法違反の罪で、信濃毎日新聞社の40代男性記者を在宅起訴した。認否は明らかにしていない。起訴状によると、男性は3月31日夜、長野県軽井沢町の道路でガードパイプに衝突させる事故を起こしたのに申告せず、翌4月1日早朝、軽井沢署に電話をかけ「代行業者に運転してもらい、