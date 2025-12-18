¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤«¤éRSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë¡¢¤­¤Î¤¦¡Ê17Æü¡Ë´óÉÕ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü①¡Û ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤«¤éRSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë´óÉÕ¶âÂ£Äè¡Ú²¬»³¡Û ²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÀé¸¶¹Ô´îÍý»öÄ¹¤¬¡¢´óÉÕ¶â25Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÁÈ¹ç¤¬1974Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÁ±°Õ¤ÎÈ¢´ð¶â¡×¤Î°ì