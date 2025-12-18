企業と大学の人材育成に向けた新たな取り組みです。岡山理科大学の学生たちが航空業界の課題解決に向けた提案を発表しました。 【写真を見る】大学生とANAが人材育成の取り組み進路の選択肢増やしたい大学と航空業界に関心持ってほしい企業側の思いが一致【岡山】 きのう（17日）、岡山理科大学の学生43人が、ANA整備部門の社員の前で行ったプレゼンテーションです。 学生が様々な職業に興味を持ち、進路の決定ができる