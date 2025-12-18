「特定鳥獣専門指導員」を募集 岡山県はきょう（18日）、ツキノワグマの出没に対応するための職員「特定鳥獣専門指導員」を募集すると発表しました。 「特定鳥獣専門指導員」は県民の安全・安心を確保するための対策として、専門知識や技術の普及啓発、出没情報をもとにした現地調査、錯誤捕獲時の不動化対応などを行うということです。 募集期間は12月18日から2026年1月9日までで、試験は1月14日に美作県民局（津山市山下）で