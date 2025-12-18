ハイウェイ交通情報によると、18日午前11時から、九州自動車道人吉→八代J（上り山口方面）で車両複数台の事故による通行止めとなっている。同11時10分現在、状況確認を行っている。。現在のところ解除の見込みは立っていない。滞留車両の誘導方法について警察と協議している。