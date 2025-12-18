桐生市役所 桐生市役所の新庁舎建設をめぐる入札妨害事件を受け、再発防止について話し合う第三者委員会を設置する条例案が１７日、市議会で可決されました。 第三者委員会の設置をめぐって市は、会議を非公開で行うとする条例案を先月２８日に提出。市議会から「非公開」に対して批判が相次いだことから撤回し、会議を公開で行うとする条例案を今月８日に改めて提出したものです。 この条例案は、１７日の市議会本会議で