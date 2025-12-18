最新の車や未来型の乗り物を集めた「ジャパンモビリティショー福岡2025」（西日本新聞社などでつくる実行委員会主催）が18日、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で始まった。国内外35ブランドの新型車やコンセプトカー（試作車）など約250台が並び、来場者は試乗などを楽しんでいた。21日まで。トヨタ自動車は「レクサス」や「カローラ」の試作車をお披露目し、日産自動車は最新の「リーフ」や「エルグランド」を展示。海外メー