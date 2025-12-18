今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琵琶湖沿いをちょっと歩こう！【徒歩旅行祭2025】』というDHDNMDNさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）試作新幹線と、水鳥の湖。 後に予定があるのに徒歩旅行しがち。 徒歩距離: 13.36km (おまけ込みだと17.76km)琵琶湖畔をちょっと歩こうと、米原駅で降りた投稿者のDHDNMDNさん。米原駅でのお目当ては新幹線高速試験車両保存場。JR東海の300X、JR東日本の