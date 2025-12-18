プロ野球オイシックス新潟アルビレックスBCは、桑田真澄チーフベースボールオフィサー(CBO)の就任会見を開きました。 ■オイシックスのCBOに就任 桑田真澄氏 「この若い球団で僕自身が新しい挑戦をすることで、日本球界の発展につながっていくのではという思いもあり貢献していきたいと思う。」 桑田さんは巨人のエースとして通算173勝を挙げ、メジャーリーグでもプレーし