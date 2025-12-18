これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が発表されています。今日夕方まで高波に注意してください。 ◆18日(木)これからの天気 各地とも雲が多く、昼過ぎまで雨や雪の降るところがあるでしょう。夜は広く晴れる見込みです。 降水確率は、午後6時にかけて村上市・阿賀町・湯沢町では30%以上となっています。 ◆18日(木)の予想最高気温 最高気温は、3～8℃の予想です。