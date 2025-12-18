花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働容認を判断したことに対し、上越市の男性が判断の撤回を求める仮処分を新潟地裁に申し立てました。 元上越市議の早津輝雄さんは、知事が再稼働容認の判断に際してミサイルやドローンによる脅威のリスクについて検討を十分に示さず、県民と不安や課題を共有しなかったと主張。5日に新潟地裁高田支部に判断の撤回を求める仮処分を申し立てました。 ■元上越市議 早津輝雄さん 「危険を払