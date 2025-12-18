ファイターズの水谷瞬選手が今シーズンを振り返り、「１番打者」への思いを語りました。（水谷瞬選手）「結果としては数字を見ても去年よりもいい１年間を送れたと思いますけど、やっぱり出だし、スタートからできなかったということが悔やまれるシーズンかなと思います」プロ７年目の水谷瞬選手は、６月３日に今シーズン２回目の１軍昇格を果たすと、第３打席にいきなりヒット。そこから調子も上向