スコッティ・キャメロンが毎年恒例のホリデーシーズン特別限定モデルを発表。「25年以上にわたり愛され続ける“トレリウム”を称えて。スコッティ・キャメロン『H25 リミテッド トレリウム NEWPORT 2』パターが、人気のフェースインサートを再び採用し、現代のパフォーマンスを融合させた限定モデルとして登場」と、アクシネットジャパンインク広報。【画像】ヘッドカバーの細部も、このカッコよさ！25年以上にわたり愛され続けて