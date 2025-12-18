年末年始に向けて防犯意識を高めようと、長崎市の郵便局で強盗事件を想定した訓練が行われました。 拳銃を持った犯人が職員を脅し金を奪って逃走する想定です。 防犯訓練は利用客が増える年末年始を前に、警察と連携して去年から行われています。 （長崎北郵便局 窓口営業部 谷川 和則 部長） 「いつ強盗が押し入ってもいいように、緊張感を持って速やかな対応ができるように防犯に努めていきたい」 参加