今季2勝を挙げた河本結が、今年のツアー優勝者や表彰対象者が集う16日開催の「JLPGAアワード」に出席。「女性らしさ」を前面に打ち出したピンク色のドレスで、晴れの舞台を彩った。【アワード写真集】大胆！衝撃！脇元華のスリットドレスこれまでも、アワードではディズニー映画「アナと雪の女王」のエルサ、大人気漫画「ワンピース」に登場するゾロをモチーフにしたドレス姿を披露してきたが、今年は「海外のプリンセス」をテーマ