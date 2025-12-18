残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回は、笹生優花の6番アイアンのスイングをプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】6番アイアンで170ヤードをピタリとつける！和製マキロイ・笹生優花のアイアンショット◇“和製・マキロイ”と称されるスイングの笹生選手