名古屋市の小学校の部活動の民間委託で派遣されたサッカーの指導者が、児童を私的なチームに勧誘する禁止行為をしていたことがわかりました。名古屋市教委によりますと、今年10月、緑区の平子小学校に派遣されていたサッカーの男性指導者(50代)が、部活動に参加していた4年生11人を私的なチームに勧誘していました。近くの公園で「無料体験会」と称して複数回の活動があったあと、今月10日になって