きょう未明、JR新橋駅近くの路上で、男が無料案内所の男性スタッフの首を割れたビール瓶で刺すなどし、逃走しました。警視庁が男の行方を追っています。午前1時ごろ、東京・港区のJR新橋駅近くで「同僚が首を刺された」と110番通報がありました。警視庁によりますと、風俗店を紹介する無料案内所の前で、男性スタッフと口論になった男が仲裁に入った別の男性スタッフ（40代）の頭をビール瓶で殴ったうえ、割れた瓶で首を刺したとい