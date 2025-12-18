お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が、17日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に出演。クリスマスに起きたつらかったハプニングを明かした。【写真】「ステラおばさんじゃねーよ！なふたり」近藤春菜＆マカロニえんぴつ・長谷川大喜の“そっくりな”2ショット番組で近藤は「ゴールデンボンバー」の楽曲『女々しくて』のサビに合わせて、“辛かったクリスマス話”を替え歌風に披露。MCのハラ