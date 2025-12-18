戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。激戦地、沖縄で白旗を掲げ、命をつないだ比嘉富子さん。7歳の少女は戦場で何を見たのか。たった一人で過酷な戦場を生き抜いた比嘉さんが託したい思いです。裸足で破れた服を着て、白旗を掲げる少女。過酷な戦場をたった一人でさまよい、生き延びた少女の記憶をたどります。比嘉富子さん、87歳。80年前、当時7歳で沖縄戦を体験しました。比嘉富子さん「三角の白い旗は世界で認められ