現役ドラフトで中日からＤｅＮＡに移籍が決まった浜将乃介外野手（２５）が１８日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。俊足と強肩が売りの浜は、「チャャンスがもらえてない立場だったので、新たな環境で、たくさんアピールしてチャンスをモノにしたいと思います。肩には自信がある」と決意表明。「悔しい気持ちもありますし、見返してやろうという気持ち」と新天地でのブレークを誓った。東海大甲府から四国ＩＬｐ・