オリックスの宮城大弥投手が１８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、２０００万増の２億２０００万円でサインした。（金額は推定）プロ６年目の今季は２年連続の開幕投手。成績は２３試合で７勝３敗、防御率２・３９だった。腰の肉離れで抹消されたこともあったが、投球イニングは自己最多の１５０回１／３。来季へ「やっぱり優勝したい」と３年ぶりリーグ優勝へ意気込みを示した。また、メジャーについては「今の所は