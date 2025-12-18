熊本県菊池市の自動車部品製造会社が、製造ラインの増設を決め、県庁で立地協定を結びました。 【写真を見る】九州柳河精機が菊池市にハイブリッド車向け部品の製造ライン増設来年3月着工へ熊本 県や菊池市と立地協定を結んだのは、菊池市でバイクや車の部品製造などを行う九州柳河精機です。 この会社は現在、年間で約350万個の部品を製造していますが、新たに増設する製造ラインではハイブリッド車向けの、より高性能な部