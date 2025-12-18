プロ野球の阪神タイガースで活躍し、現在は野球解説者でタレントの関本賢太郎（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛車との“お別れ”を報告した。【写真】「かっけーです」“お別れ”する高級車との2ショットを披露した関本賢太郎関本は投稿で「3年ちょっと色々なところに連れて行ってくれたディフェンダーくんが旅立って行きました」「HPS AUTOP BUYERSさんで高価買取して頂いたのでディフェンダーくんも笑顔に見えま