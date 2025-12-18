自民党と日本維新の会が提出した衆議院議員の定数削減法案は、2026年の通常国会に先送りとなりました。維新の吉村代表は、フジテレビの「サン！シャイン」に出演し、高市首相が衆議院の解散・総選挙に踏み切っても容認する考えを示しました。日本維新の会・吉村代表：（Q. 議員定数削減やる前でも衆院解散を高市首相が決断したら容認できるか？）容認できる。解散するかどうかは総理の専権（事項）なので、高市総理が判断すれば、