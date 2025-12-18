2ÅÙÌÜ¤Î¹â³ÛÅöÁª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Î¥Õ¥§¥¤¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê43¡Ë/Allwyn/PA¡ÊCNN¡Ë±Ñ¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÎÉ×ÉØÉ×ºÊ¤¬Êõ¤¯¤¸¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¹â³ÛÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î³ÎÎ¨¤Ï24ÃûÊ¬¤Î1¤À¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Î¥Õ¥§¥¤¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤Ïµ¤¤Ë¤»¤ºÄ©Àï¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢16Æü¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÊõ¤¯¤¸¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥í¥Ã¥¿¥ê¡¼¡×¤Ç2ÅÙ