きょうは日差しが暖かいものの、北風が冷たく感じられるでしょう。 【写真を見る】東海地方 週末は広く雨予想 気温は平年より5℃ほど高いため山間部も雨か 来週水曜日や木曜日も雨の見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/18･昼） 正午前の名古屋市内は、雲はほとんどなく青空が広がっています。この時間の気温は11.5℃、湿度は45％で朝よりも風が強く吹いています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。空気がカラッとし