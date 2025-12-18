SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル”BMSG”に所属のAile The Shotaが、約半年ぶりの開催となるオーガナイズドイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」を12月17日（水）に東京・Spotify O-WESTにて開催した。【画像】「Place of Mellow organized by Aile The Shota」（全12枚）本イベントはAile The Shotaがオーガナイザーとなり、新進気鋭のアーティストなど複数のアーティストが集うオムニバス形式のスペ