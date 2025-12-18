アジア株上海株小幅続伸「国家隊」出動期待の買い中国版エヌビディア株は小反落 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 25428.52（-40.26-0.16%） 中国上海総合指数 3877.32（+7.00+0.18%） 台湾加権指数 27492.11（-33.06-0.12%） 韓国総合株価指数 4007.12（-49.29-1.22%） 豪ＡＳＸ２００指数 8556.90（-28.29-0.33%） アジア株は上海を除いて下落、前日の米株安を受け売り優勢で