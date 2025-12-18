ＮＹ原油時間外取引上げ急速に縮める、トランプ氏から煽る発言なく 東京時間11:28現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.10（+0.16+0.29%） NY原油先物が上げを縮小、ベネズエラ懸念などで朝方は57ドル台に乗せていた。 注目されていたトランプ米大統領の国民に向けた演説は、インフレ低下や次期FRB議長に関しての発言だけだった。ベネズエラやロシアなど地政学的な不安を煽るような発